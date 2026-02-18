DFB-Promi hält Fastenrede: Böblinger Fischsuppenessen mit dem Schiedsrichter-Chef Knut Kircher

Rote Karte für Schwarzseher: Der ehemalige FIFA-Schiedsrichter Knut Kircher spricht bei der traditionellen Benefizveranstaltung. Um Fußball geht es auch bei einem weiteren Promi-Gast.
Anpfiff zur Fastenzeit: Knut Kircher, ehemaliger Bundesliga-Schiedsrichter und seit 2024 Geschäftsführer Sport und Kommunikation der DFB Schiri GmbH, hält die Fastenrede beim diesjährigen 44. Aschermittwoch-Fischsuppenessen in der Kongresshalle. Der Chef der Elite-Schiedsrichter in Deutschland, der seinen Wohnsitz mittlerweile in Dachtel hat, spricht darüber, wie Teamgeist, Entscheidungsfreude, Deeskalation und Kompetenz auch abseits des Spielfelds eine Rolle spielen.