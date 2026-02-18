DFB-Promi hält Fastenrede: Böblinger Fischsuppenessen mit dem Schiedsrichter-Chef Knut Kircher

Rote Karte für Schwarzseher: Schiedsrichterlegende Knut Kircher spricht bei der traditionellen Benefizveranstaltung. Um Fußball geht es auch bei einem weiteren Promi-Gast.

Anpfiff zur Fastenzeit: Knut Kircher, ehemaliger Bundesliga-Schiedsrichter und seit 2024 Geschäftsführer Sport und Kommunikation der DFB Schiri GmbH, hält die Fastenrede beim diesjährigen 44. Aschermittwoch-Fischsuppenessen in der Kongresshalle. Der Chef der Elite-Schiedsrichter in Deutschland, der seinen Wohnsitz mittlerweile in Dachtel hat, spricht darüber, wie Teamgeist, Entscheidungsfreude, Deeskalation und Kompetenz auch abseits des Spielfelds eine Rolle spielen.

Passend zum Fastenredner bietet das Programm einen weiteren Leckerbissen für Fußball-Fans: Der Ball-Artist und Social-Media-Star Camill Hauser präsentierte live auf der Bühne seine spektakulären Freestyler-Tricks.

Einer, der statt mit Bällen eher mit Worten jongliert, ist Philipp Weber. Der Tübinger Kabarettist und Autor nimmt die Themen Digitalisierung und Künstliche Intelligenz aufs Korn.

Den musikalischen Rahmen gestaltet in bewährter Manier die Feuerwehr-Musikkapelle Dagersheim. Durchs Programm führt wie schon in den Vorjahren wieder der Moderator und Entertainer Wolfgang Seljé. Der Erlös des von zahlreichen Ehrenamtlichen und örtlichen Vereinen organisierten Fischsuppenessens geht an kranke Menschen und Menschen mit Behinderung. Ausführlicher Bericht folgt.