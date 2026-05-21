DFB-Pokalfinale: Wo VfB-Fans im Rems-Murr-Kreis mit Undav & Co. mitfiebern können

Wer das Endspiel im Berliner Olympiastadion nicht auf dem heimischen Sofa erleben will, findet etliche Locations mit Großbildschirm. Das Platzangebot ist allerdings begrenzt.
Wer wissen will, wie sich die Jungs des VfB Stuttgart im DFB-Pokalfinale gegen die scheinbar übermächtigen Bayern aus München schlagen, muss am Samstagabend nur den Fernseher anschalten. In der ARD wird die Partie live übertragen, Anpfiff ist um 20 Uhr. Auch der Pay-TV-Kanal Sky ist im ausverkauften Berliner Olympiastadion vor Ort und hofft auf Bilder mit weiß-roter Extase.