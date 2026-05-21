DFB-Pokalfinale: Wo VfB-Fans im Rems-Murr-Kreis mit Undav & Co. mitfiebern können

Wer das Endspiel im Berliner Olympiastadion nicht auf dem heimischen Sofa erleben will, findet etliche Locations mit Großbildschirm. Das Platzangebot ist allerdings begrenzt.

Wer wissen will, wie sich die Jungs des VfB Stuttgart im DFB-Pokalfinale gegen die scheinbar übermächtigen Bayern aus München schlagen, muss am Samstagabend nur den Fernseher anschalten. In der ARD wird die Partie live übertragen, Anpfiff ist um 20 Uhr. Auch der Pay-TV-Kanal Sky ist im ausverkauften Berliner Olympiastadion vor Ort und hofft auf Bilder mit weiß-roter Extase.

Für Live-Bilder vom Pokal-Spektakel ist also gesorgt. Wer das Endspiel allerdings nicht auf dem heimischen Sofa erleben will, muss sich in vielen Locations rechtzeitig ein Plätzchen mit einem guten Blick auf den Monitor sichern. Publikumsträchtige Großveranstaltungen gibt es kaum – abgesehen vom kurzfristig aus dem Boden gestampften Public Viewing für bis zu 15.000 Fans beim Mercedes-Benz-Museum.

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Auf dem Stuttgarter Schlossplatz steigt das SWR-Sommerfestival

Zur Erinnerung: Noch im vergangenen Jahr hatten 35.000 VfB-Fans auf dem Stuttgarter Schlossplatz über den Sieg im Pokalfinale gejubelt. Der 4:2-Erfolg über den Zweitligisten Arminia Bielefeld wurde auf der Großleinwand übertragen – und sorgte beim Anhang des Clubs mit dem roten Brustring für Feierlaune mit einem emotionalen Ausrufezeichen.

Beim Pokalfinale 2026 allerdings steht der Schlossplatz wegen des gleichzeitig stattfindenden SWR-Sommerfestivals nicht zur Verfügung. Auch auf dem Cannstatter Wasen oder in der MHP-Arena ist kein Public Viewing geplant. Wer in geselliger Runde mitzittern will, findet im Rems-Murr-Kreis allerdings viele kleinere Standorte, an denen es Stadionatmosphäre gibt.

Ein – sicher nicht vollständiger – Überblick: Im Hammerschlag in Schorndorf wird die Kalaluna-Sportsbar einmal mehr zum Übertragungsort, sieben Großbildleinwände und sechs Full-HD-Fernseher warten auf die Fußballfans. Eine LED-Leinwand bietet auch der CBC Biergarten beim Schützenhaus in Korb (Hörnleskopfweg 1) auf, in Schmiegs Stadtbiergarten im Fellbacher Rathaus-Innenhof soll das Pokalfinale ebenfalls über die Leinwand flimmern.

In Waiblingen meldet das Più in der Lise-Meitner-Straße ein Pokalfinale mit spannender Atmosphäre, kühlen Getränken und Event-Speisekarte. In Winnenden wird in der Bamboo-Lounge in der Albertviller Straße und bei den Sportfreunden Höfen-Baach mit bis zu 400 Plätzen in der Talstraße gemeinsam mitgefiebert. Der TSV Leutenbach stellt im Buchenbachstadion eine Leinwand auf.

Gleich drei Endspiel-Locations gibt es in Urbach: Im Mehlstüble in der Schlossstraße, im Bistro Black and White und in der Eisdiele am Marktplatz sind die Wirte auf Fußball eingestellt. In Remshalden zeigt das „Zamma“ das Endspiel, in Kernen baut die Spvgg Rommelshausen auf ihrem Vereinsgelände in der Kelterstraße zwei Leinwände auf.

Im Buchenbachstadion steht eine Leinwand

Aufgefahren wird auch rund ums Weingut Kuhnle in Weinstadt-Strümpfelbach: Drei Großbildleinwände und mehrere Fernseher sollen für einen guten Blick auf Undav und Co. sorgen, die Bewirtung übernimmt die Weinstube Wilhelm. Der Eintritt ist zwar frei, wird jedoch auf 500 Personen begrenzt – weshalb ein im Weinverkauf vorab erhältlicher Einlassbändel empfehlenswert ist.

Ohnehin sollten sich Fußballfans beim erwarteten Traumwetter am Samstag möglichst mit einer Reservierung ein Plätzchen sichern – auch wenn längst nicht alle Locations diesen Service auch anbieten. Karten für fünf Euro gibt es noch fürs vom VfB Stuttgart selbst veranstaltete Public Viewing am Mercedes-Benz-Museum in Bad Cannstatt – wer in der Menge baden will und mit Blick auf die S-Bahn-Sperrungen auch rechtzeitig zum Anpfiff kommt, findet dort bis zu 15.000 andere Fußballfans.