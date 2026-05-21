DFB-Pokalfinale: Wie kommen Fans mit Bus und Bahn zum Public Viewing?

Der VfB Stuttgart erwartet bis zu 18.000 Besucher, wenn man am Samstagabend das Pokalfinale vor dem Mercedes-Museum gezeigt wird. Zur Anreise empfehlen sich öffentliche Verkehrsmittel.
Wenn der VfB Stuttgart am Samstagabend im DFB-Pokalfinale in Berlin gegen den FC Bayern München antritt, fiebern Tausende Fans in der Heimat mit. Vor dem Mercedes-Museum im Neckarpark wird das Endspiel übertragen – der Club erwartet bis zu 18.000 Besucher zum Public Viewing. Die Tore öffnen sich bereits um 16 Uhr, der Zugang auf den Museumshügel erfolgt von der Mercedesstraße aus.