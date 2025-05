DFB -Pokalfinale mit VfB Stuttgart am 24. Mai: Stadiontickets für Fraktionen – Kritiker sehen Befangenheit bei Public-Viewing-Entscheidung

1 Gemeinsames Feiern ist den VfB-Fans wichtig. Foto: dpa

Der Mietvertrag für das Public Viewing auf dem Schlossplatz ist noch nicht unterzeichnet. Am Mittwoch wird im Rathaus über den Stadt-Zuschuss diskutiert. Sechs Stadträte fahren zu Repräsentationszwecken zum Finale in Berlin. Das sorgt für Diskussionen.











Die Organisatoren der Jubelfeiern in Bielefeld sind im Stress. In Kürze könnte der Wiederaufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga unter Dach und Fach gebracht werden, was allerhand Trubel erwarten lässt. Grund zum Feiern bietet das DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart am 24. Mai – ob die Arminia gewinnt oder nicht. Gemeinsames Fußballschauen mit 20 000 Fans auf dem zentralen Platz und auf einem Brauereigelände ist beschlossen. Und daran schließt sich das große Stadtfest, der Leineweber-Markt, an.