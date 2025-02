DFB-Pokal: VfB Stuttgart bezwingt Augsburg und steht im Halbfinale

3 Deniz Undav brachte den VfB Stuttgart in Führung. Foto: Tom Weller/dpa

Nationalstürmer Deniz Undav macht den Unterschied. In einem umkämpften Pokal-Viertelfinale trifft der Angreifer entscheidend. Dadurch ist Stuttgart eine Runde weiter, Augsburg raus.











Link kopiert



Stuttgart - Trainer Sebastian Hoeneß rannte wie befreit aufs Feld, umarmte jeden seiner Spieler und heizte den Fans ein: Dank Matchwinner Deniz Undav steht der VfB Stuttgart als erster Halbfinalist des DFB-Pokals fest. Der deutsche Fußball-Vizemeister bezwang in einem umkämpften Spiel den FC Augsburg mit 1:0 (1:0). Die weiteren Viertelfinalpaarungen stehen am Mittwoch und Ende Februar an, das Ticket für das Endspiel in Berlin kann am 1. oder 2. April gelöst werden.