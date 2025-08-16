DFB-Pokal: Trotz Pokal-Aus: In Großaspach geht die Party weiter – Andrea Berg ist dabei

Beim Fußball-Pokalspiel der SG Sonnenhof Großaspach gegen Bayer Leverkusen hat sich wieder gezeigt, dass beim Dorfklub Spieler, Ehrenamtliche und Fans zusammenstehen.
Vor dem Pokalspiel der Fußballer der SG Sonnenhof Großaspach gegen die von Bayer 04 Leverkusen sind die fünf Städlers – Dauerkartenbesitzer aus Bad Friedrichshall – optimistisch. Junus, acht Jahre, hat am Freitag seinen Glücksbringer übergestreift, ein Trikot vom FC Barcelona. Die 16-jährige Laura, ihre zwei Jahre ältere Schwester Leonie, Papa Jörg und Mama Katja sind im Trikot der Heimmannschaft in die ausverkaufte Wir-Machen-Druck-Arena gekommen. Während sie sich vor dem Spiel mit Pommes und Getränken gestärkt haben, laufen hinter den Kulissen die letzten Vorbereitungen für das Spiel zwischen dem selbsternannten „Dorfklub“ aus der Regionalliga und dem amtierenden deutschen Vize-Meister.