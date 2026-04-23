DFB-Pokal: Titelverteidiger VfB nach dramatischem Sieg im Pokal-Finale

In einem packenden Halbfinale gegen den SC Freiburg löst der VfB Stuttgart wie im Vorjahr das Ticket für das Pokal-Endspiel. Dort sind die Schwaben aber Außenseiter.
Stuttgart - Der VfB Stuttgart fährt wieder nach Berlin. Mit einem packenden 2:1 (1:1, 0:1) nach Verlängerung gegen den SC Freiburg zog der favorisierte Titelverteidiger erneut ins Endspiel des DFB-Pokals ein und fordert am 23. Mai den übermächtig wirkenden FC Bayern heraus. In einem ebenso stimmungsvollen wie umkämpften Halbfinale gegen den Landesrivalen führten Deniz Undav (70. Minute) und Tiago Tomas (119.) den VfB vor 60.000 Zuschauern zum Sieg.