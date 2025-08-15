DFB-Pokal: Sonnenhof Großaspach unterliegt Bayer Leverkusen mit 4:0

Beim Debüt von Coach Erik ten Hag tut sich Leverkusen beim Regionalligisten Großaspach aber schwer. Ein Gewitter sorgt früh für eine lange Pause.
Schwieriger Neustart ohne Xabi Alonso: Im ersten Pflichtspiel seit dem Abgang des Startrainers hat Bayer Leverkusen die Aufgabe in der ersten Runde des DFB-Pokals trotz knapp 45 Minuten Gewitter-Unterbrechung erst in der Schlussphase souverän gelöst. Der komplett umgekrempelte Doublegewinner von 2024 setzte sich beim Regionalligisten Sonnenhof Großaspach nach anfänglichen Problemen mit 4:0 (1:0) durch - und bescherte Erik ten Hag ein gelungenes Debüt auf der Bayer-Bank.