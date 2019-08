1 In der ersten Runde des DFB-Pokals trifft der VfB auf Hansa Rostock. Foto: Pressefoto Baumann

Heute Abend startet der VfB Stuttgart in die erste Pokalrunde. Aber wie oft musste das Team eigentlich direkt wieder nach Hause fahren? Was war der höchste Sieg? Und gegen wen gab es die meisten Karten?

Stuttgart - Im DFB-Pokal ist ja bekanntlich alles möglich: Auch der erste Sieg des VfB Stuttgart gegen einen potenziellen Angstgegner. Um 18.30 Uhr starten die Schwaben heute Abend gegen Hansa Rostock in die erste Pokalrunde – und mit den Underdogs tut sich der Verein bekanntlich schwer. Auch ein Blick in die Statistik lässt bei diesem Aufeinandertreffen für VfB-Fans nichts Gutes erahnen. Schließlich konnte Hansa Rostock bisher in keinem der vier DFB-Pokal-Duelle bezwungen werden.

Ein schlechtes Omen für den VfB Stuttgart? Es wäre zumindest nicht das erste Mal, dass der Verein in der ersten Runde vorschnell ausscheidet. Aber wie oft musste das Team in der ersten Runde eigentlich wirklich wieder nach Hause fahren? Was war der höchste Sieg der Stuttgarter? Und in welchem Duell gab es die meisten Karten?

In unserem Quiz haben wir kuriose Fakten, spannende Ergebnisse und die eindrücklichsten Entwicklungen des VfB im DFB-Pokal für Sie zusammen gestellt. Testen Sie Ihr Wissen: