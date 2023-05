Nachdem sich gestern bereits RB Leipzig mit einem Sieg gegen den SC Freiburg ein Ticket für das DFB-Pokalfinale sichern konnte, steht heute das zweite Halbfinale an. Der VfB Stuttgart empfängt die Eintracht Frankfurt.

Wer streamt den DFB-Pokal heute

Das zweite Halbfinalspiel VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt wird live im Free-TV in der ARD übertragen. Anpfiff ist um 20:45 Uhr in Stuttgart. Außerdem können Sie das Spiel auch beim Pay-TV-Sender Sky anschauen. Die Vorberichte zum Spiel starten bereits um 20:15 Uhr. Der Sieger des Spiels trifft dann im Finale am 03. Juni in Berlin auf RB Leipzig.

DFB-Pokalsieger der letzten drei Jahre

Bereits im letzten Jahr sicherte sich RB Leipzig den Titel. Nach einem 1:1 gegen den SC Freiburg nach der Verlängerung setzten sich die Leipziger mit 4:2 im Elfmeterschießen durch. Ob die Titelverteidigung gelingt, bleibt abzuwarten. Im Jahr 2021 gewann Borussia Dortmund mit 3:0 gegen RB Leipzig, das Jahr zuvor (2020) schlug der FC Bayern München mit 4:2 Bayer Leverkusen.