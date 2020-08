1 Das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo startet am Sonntag, den 13. September, in die neue Saison. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Für den Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart beginnt die neue Saison an einem Sonntag. Die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo trifft am 13. September in der ersten Runde des DFB-Pokals auf Hansa Rostock.

Stuttgart - Der VfB Stuttgart, der sich momentan im Trainingslager in Kitzbühel befindet, startet am 13. September in die neue Saison. An diesem Sonntag trifft der Bundesliga-Aufsteiger in der ersten Runde des DFB-Pokal auf den Drittligisten Hansa Rostock (Anpfiff 15.3o Uhr). Das gab der DFB am Donnerstagnachmittag bekannt.

Bundesliga-Start gegen Freiburg

Der Verein von der Ostsee ist für die Schwaben im DFB-Pokal kein Unbekannter. Das Aufeinandertreffen hat eine gewisse Tradition. Es ist bereits die dritte Begegnung der Vereine in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals in Folge. Während Hansa im August 2018 den VfB mit 2:0 aus dem Wettbewerb warf, revanchierte sich der VfB ein Jahr später mit einem knappen 1:0-Sieg.

Eine Woche später geht es für die Stuttgarter in der Bundesliga wieder los. Dann trifft der VfB am Samstag, den 19. September, im eigenen Stadion auf den SC Freiburg.