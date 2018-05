DFB-Pokal-Finale Viele VfB-Fans drücken den Bayern die Daumen

Von Philipp Maisel 19. Mai 2018 - 12:00 Uhr

Der VfB hat Bayern in der Liga mit 4:1 geschlagen. Viele Fans drücken den Münchnern jetzt im DFB-Pokal die Daumen. Foto: Pressefoto Baumann

Der FC Bayern kann dem VfB Stuttgart mit einem Sieg im DFB-Pokal-Finale gegen Eintracht Frankfurt die Qualifikation für Europa sichern. Viele VfB-Fans drücken daher dem Branchenkrösus die Daumen.

Stuttgart - Es ist noch gar nicht so lange her, da war die einhellige Meinung unter den VfB-Verantwortlichen und -Spielern bezüglich der möglichen Chance auf Europa klar: Man wolle nur von Spiel zu Spiel schauen, die internationale Qualifikation sei kein Thema. Auch unter den Fans war man sich großteils einig. Das komme zu früh, man müsse erst sich konsolidieren. Doch in den letzten acht Tagen hat sich der Wind ein wenig gedreht.

Beim VfB steigt die Lust auf Europa

Kalte Meisterdusche für die Bayern

Bei den Spielern setzt sich der Ehrgeiz durch

Denn der VfB Stuttgart hat nicht nur den siebten Platz in der Liga erreicht, sondern auf dem Weg dahin im letzten Ligaspiel den großen Bayern einen richtigen Dämpfer verpasst. 4:1 hieß es am Ende in einem denkwürdigen Spiel, es war der insgesamt 20. Sieg des VfB gegen die Bayern im 100. Aufeinandertreffen. Spieler und auch Verantwortliche wie Trainer Tayfun Korkut und Sportchef Michael Reschke waren sich danach einig – wenn es denn nun Europa sein sollte, dann wolle man das annehmen. Mit großem Elan und voller Ehrgeiz.

Lesen Sie hier: Das waren die emotionalsten VfB-Momente der Saison

Fans bewerten die VfB-Spieler mit Bestnoten

Fans drücken den Bayern die Daumen

Für die Europa-League-Qualifikation reicht es dem VfB dann, wenn die Bayern im DFB-Pokal-Finale gegen Eintracht Frankfurt gewinnen. Dann spielt der Tabellensiebte ab Ende Juni darum, in die Gruppenphase der Europa League zu kommen. Viele Fans drücken daher den Bayern die Daumen am Samstag (Anstoß 20 Uhr, Berlin) – das zeigt zumindest eine Umfrage, die wir auf Facebook durchgeführt haben. 1041 stimmten klar für einen Bayern-Sieg, 1395 Stimmen wurden insgesamt abgegeben (Stand Freitag, 12 Uhr). Auch wenn die Umfrage nicht repräsentativ ist so ist sie doch ein Fingerzeig, wie die Fanszene des VfB aktuell tickt. Die Anhänger haben offenbar nichts dagegen, wenn es früh im Sommer auf Reisen gehen würde.