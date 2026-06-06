DFB-Pokal: FC Bayern in der ersten Pokal-Runde zum VfL Osnabrück

Der abgetretene Bundesliga-Schiedsrichter Deniz Aytekin hat dem FC Bayern ein interessantes Los in der ersten Pokal-Runde beschert. Die Münchener starten später in die Cup-Saison - aus gutem Grund.
Dortmund - Double-Sieger FC Bayern München startet seine Mission DFB-Pokal-Verteidigung beim VfL Osnabrück. Der gerade abgetretene Bundesliga-Referee Deniz Aytekin loste im Fußball-Museum in Dortmund dem deutschen Fußball-Meister den Drittliga-Meister und Zweitliga-Aufsteiger zu. Insgesamt musste der Schiedsrichter des Jahres 32 Paarungen ziehen.