Es fehlt lange an Intensität. Doch dem FC Bayern reicht im DFB-Pokal-Viertelfinale ein Doppelschlag gegen RB Leipzig. Berlin kann kommen.
München - Die beiden Matchwinner klatschten sich zufrieden ab, die Fans sangen schon weit vorher: "Berlin, Berlin. Wir fahren nach Berlin." Der FC Bayern ist seinem Sehnsuchtsort bis auf eine letzte Hürde ganz nah gekommen. Ein eiskalter Doppelschlag innerhalb von nur drei Minuten nach der Halbzeit beim 2:0 (0:0) gegen RB Leipzig reichte den Münchnern, um erstmals seit 2020 wieder auf den Triumph im DFB-Pokal-Finale am 23. Mai hoffen zu dürfen.