Ihr Final-Comeback feiern die Bayern mit einer Kabinenparty. Schnell richtet sich der Blick jedoch auf den nächsten Kracher. Ein Spieler könnte in den kommenden Wochen noch besonders wichtig werden.
Leverkusen - Nach dem starken Auftritt auf dem Rasen schlüpfte Jamal Musiala in die Rolle des Party-Chefs. Als Kabinen-DJ heizte der Turbodribbler seinen Teamkollegen ein und feierte mit ihnen den ersten Einzug des FC Bayern ins DFB-Pokalfinale seit sechs Jahren. "Guess Who's back" (Ratet mal, wer wieder da ist) prangte entsprechend in großen Lettern auf den Endspiel-Shirts der Münchner mit Brandenburger Tor und Berliner Olympiastadion.