Die Meisterschaft haben die Münchner bereits in der Tasche, nun geht es um den möglichen großen Wurf. Wer den FC Bayern auf dem Weg nach Berlin und vielleicht sogar nach Budapest live verfolgen will, braucht in den kommenden Wochen allerdings mehr als nur einen Sender.
Ein Drittel des möglichen Triples ist bereits geschafft: Der FC Bayern steht seit dem 4:2 am vergangenen Wochenende gegen den VfB Stuttgart als deutscher Meister fest. Doch für die Fans wird es jetzt erst richtig spannend: In den kommenden Wochen geht es im DFB-Pokal und der Champions League um die entscheidenden Spiele.