Die Meisterschaft haben die Münchner bereits in der Tasche, nun geht es um den möglichen großen Wurf. Wer den FC Bayern auf dem Weg nach Berlin und vielleicht sogar nach Budapest live verfolgen will, braucht in den kommenden Wochen allerdings mehr als nur einen Sender.

Ein Drittel des möglichen Triples ist bereits geschafft: Der FC Bayern steht seit dem 4:2 am vergangenen Wochenende gegen den VfB Stuttgart als deutscher Meister fest. Doch für die Fans wird es jetzt erst richtig spannend: In den kommenden Wochen geht es im DFB-Pokal und der Champions League um die entscheidenden Spiele.

Los geht es schon an diesem Mittwoch, dem 22. April, mit dem DFB-Pokal-Halbfinale bei Bayer 04 Leverkusen. Anstoß ist um 20:45 Uhr, gezeigt wird die Partie live im Free-TV im ZDF sowie beim Bezahlsender Sky oder im Streaming bei Wow. Sollte Bayern den Sprung ins Endspiel schaffen, würde am Samstag, dem 23. Mai, das Finale im Berliner Olympiastadion für den Rekordmeister folgen. Das Endspiel um 20 Uhr läuft dann im Ersten und ebenfalls bei Sky und Wow.

Champions-League-Spiele bei Amazon und DAZN

In der Champions League wird die Sache noch hochkarätiger. Im Halbfinale treffen die Münchner auf das Starensemble von Paris Saint-Germain. Das Hinspiel steigt am Dienstag, dem 28. April, um 21 Uhr in Paris, das Rückspiel folgt am Mittwoch, dem 6. Mai, ebenfalls um 21 Uhr in der Allianz Arena. Für Zuschauer in Deutschland bedeutet das eine geteilte TV-Lage: Das Dienstagsspiel läuft bei Amazon Prime Video, das Rückspiel am Mittwoch exklusiv bei DAZN.

Sollte Bayern auch diese Hürde nehmen, ginge es am Samstag, dem 30. Mai, ins Champions-League-Finale nach Budapest. Die UEFA hat das Endspiel in der Puskás Aréna bereits für 18 Uhr angesetzt. In Deutschland ist das Finale live im ZDF zu sehen; parallel läuft es auch bei DAZN.

In der Bundesliga stehen für den FC Bayern trotz entschiedener Meisterschaft noch vier weitere Spiele an: auswärts in Mainz (25. April) und Wolfsburg (9. Mai), dazu Heimpartien gegen Heidenheim (2. Mai) und Köln (16. Mai). Für Fans gestaltet sich das jedoch überschaubar: Die Bayern sind in den kommenden Wochen in der Liga vor allem bei Sky beziehungsweise Wow zu sehen. Die Partien um 15:30 Uhr laufen dort im Einzelspiel, parallel gibt es sie in der Konferenz bei DAZN. Das Abendspiel in Wolfsburg läuft ebenfalls bei Sky bzw. Wow.