DFB-Pokal: Bayern-Coach Kompany erwartet totalen Kampf in Leverkusen

Nach der fix gemachten Meisterschaft will der FC Bayern auch ins Finale des DFB-Pokals. Das Duell gegen Leverkusen dürfte brisant werden, meint der Trainer. Ein Spieler steht besonders im Fokus.
München - Trotz der eigenen Topform und zugleich der Schwächephase des Gegners rechnet der FC Bayern im DFB-Pokal bei Bayer Leverkusen mit einem harten Duell. "Was wir da erlebt haben, war immer ein totaler Kampf. Wir erwarten auch nichts anderes, das wollen wir auch", sagte Münchens Coach Vincent Kompany vor dem Halbfinale am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky).