1 Kapitän Mijo Tunjic, der die Stuttgarter Kickers verlässt, jubelt mit dem WFV-Pokal. Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel/IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Die Stuttgarter Kickers spielen in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen die SpVgg Greuther Fürth Das ergab die Auslosung am Sonntagabend. Zuletzt war das Team vor sieben Jahren dabei.















Die Stuttgarter Kickers treffen in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den Bundesliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend in der ARD-Sportschau. Das Los zog der ehemalige VfB-Spieler und Weltmeister Kevin Großkreutz. Die Blauen hatten sich dank eines 5:4-Erfolgs beim Elfmeterschießen im WFV-Pokalfinale gegen den SSV Ulm 1846 Fußball für den Wettbewerb qualifiziert.

Zuletzt nahmen die Degerlocher im Jahr 2015 an der ersten Pokalrunde teil. Damals verloren sie im Gazi-Stadion auf der Waldau mit 1:4 gegen den VfL Wolfsburg, für den unter anderem Max Kruse und Kevin De Bruyne trafen. Den Ehrentreffer für den damaligen Drittligisten erzielte Lhadji Badiane, der mittlerweile für den FC Villingen auf Torejagd geht.

Niederlage gegen Borussia Dortmund

Auch 2014 spielten die Blauen im DFB-Pokal mit. In der Mercedes-Benz-Arena unterlagen die Kickers damals gegen Borussia Dortmund mit ebenfalls mit 1:4. Jürgen Klopp trainierte zu dieser Zeit den BVB.

Die Erstrundenpartien finden vom 29. Juli bis 1. August statt. An welchem Tag die Kickers spielen werden, steht derweil noch nicht fest.