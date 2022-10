1 Der VfB Stuttgart hatte mit Arminia Bielefeld keine Probleme. Nun wollen die Schwaben auch im Achtelfinale jubeln. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Im Achtelfinale des DFB-Pokals trifft der VfB Stuttgart auf den SC Paderborn. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend in der ARD-Sportschau.















Link kopiert

Der VfB Stuttgart trifft im Achtelfinale des DFB-Pokal auf SC Paderborn. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend in der ARD-Sportschau. Das Los zog Fußballerin Maria Asnaimer, die bei der TuS Germania Lohauserholz-Daberg aktiv ist und in der vergangenen Saison 101 Tore für ihre Farben schoss. Ziehungsleiter war DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff – moderiert wurde die Sendung von Alexander Bommes.

Achtelfinale nach der WM in Katar

Das Achtelfinale erreichte der VfB derweil ohne Probleme – gegen den Zweitligisten Arminia Bielefeld feierte die Wimmer-Elf vergangene Woche einen ungefährdeten 6:0-Kantersieg. Nun trifft sie also auf den SC Paderborn. Wann die Partie genau stattfinden wird, ist bislang noch nicht bekannt.

Nach der Weltmeisterschaft in Katar werden die acht Spiele im Achtelfinale an vier verschiedenen Tagen in zwei verschiedenen Wochen ausgetragen (31. Januar/1. Februar und 7./8. Februar 2023). Der DFB hatte die Struktur der Termine im DFB-Pokal zur Saison 2022/23 geändert.