Harry Kane ist der Mann des Abends beim Bayern-Sieg im großen Finale gegen Stuttgart. Die Superlative für den Hattrick-Schützen gehen aus. Sogar der Gegner lobt den Engländer.
Berlin - Vincent Kompany kam als Letzter mit dem DFB-Pokal aus der Bayern-Kabine. Und der Trainer reichte die goldene Trophäe an Torjäger Harry Kane weiter, der in den Katakomben des Berliner Olympiastadions noch ein allerletztes Interview gab. Es war eine demonstrative Geste für den Mann des Abends, der mit seinem Hattrick nach der Pause quasi im Alleingang für das am Ende klare 3:0 des deutschen Fußball-Meisters im Finale gegen den VfB Stuttgart sorgte.