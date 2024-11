Da waren es nur noch 16. Die zweite Runde des DFB-Pokals hat wenige Überraschungen parat gehabt. Die meisten Favoriten setzten sich in ihren Duellen souverän durch. Auch der VfB Stuttgart siegte im Bundesliga-Duell mit Holstein Kiel am Ende verdient mit 2:1.

Auf wen die Schwaben – und die anderen verbliebenen Teams – im Achtelfinale treffen, steht noch nicht fest. Die Paarungen in der Runde der Letzten 16 wird erst ausgelost.

DFB-Pokal Auslosung im TV und Stream live: Wer überträgt die Auslosung?

Die Auslosung findet an diesem Sonntag, 3. November, in Dortmund statt. Die Ziehung im deutschen Fußballmuseum wird live in der Sportschau gezeigt. Los geht es ab 19.15 Uhr mit der Übertragung in der ARD. Parallel ist die Veranstaltung auch in der Mediathek zu sehen und live im Stream auf sportschau.de.

VfB Stuttgart, Bayern München und Co.: Diese Teams sind noch im Pokal dabei

Karlsruher SC (2. Liga)

FC Augsburg (Bundesliga)

Bayer 04 Leverkusen (Bundesliga)

RB Leipzig (Bundesliga)

VfB Stuttgart (Bundesliga)

Jahn Regensburg (2. Liga)

VfL Wolfsburg (Bundesliga)

1. FC Köln (2. Liga)

SC Freiburg (Bundesliga)

Hertha BSC Berlin (2. Liga)

Eintracht Frankfurt (Bundesliga)

Werder Bremen (Bundesliga)

Arminia Bielefeld (3. Liga)

SV Darmstadt 98 (2. Liga)

FC Bayern München (Bundesliga)

TSG Hoffenheim (Bundesliga)

DFB-Pokal Achtelfinale: Wie funktioniert die Auslosung?

Alle Teams werden aus einem Topf gezogen. Prinzipiell haben Mannschaften, die in der 3. Liga oder niederklassiger spielen, Heimrecht. In der aktuellen Spielrunde gilt das nur noch für Arminia Bielefeld. Bei den weiteren Paarungen darf das Team, das zuerst gezogen wird, im eigenen Stadion antreten.

Auf wen trifft das Team von Sebastian Hoeneß? Am Sonntag herrscht Gewissheit. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

DFB-Pokal Achtelfinale in der Sportschau: Wer zieht die Lose?

Stephanie Müller-Spirra moderiert die Sportschau an diesem Sonntag und führt durch die Sendung. DFB-Sportdirektor Rudi Völler fungiert als Ziehungsleiter, EM-Saxophonist André Schnura zieht die Lose.

VfB Stuttgart im Achtelfinale: Wann findet die nächste Pokalrunde statt?

Die Achtelfinals sind wie gewohnt auf zwei Tage verteilt. Sie finden am 3. und 4. Dezember statt. Die weiteren Runden sind ebenfalls bereits datiert:

Viertelfinale: 4./5. Februar und 25./26. Februar 2025

Halbfinale: 1. und 2. April 2025

Finale: 24. Mai 2025 in Berlin

Live im Free-TV und Stream: Welche Spiele im DFB-Pokal werden übertragen?

Welche Partie kostenlos im Free-TV zu sehen sein wird, steht noch nicht fest. ARD und ZDF haben die Rechte für 15 Pokalspiele im frei empfangbaren Fernsehen – und teilen diese unter sich auf. Die beiden Halbfinals sowie das Finale am 24. Mai 2025 laufen bei den öffentlich-rechtlichen Sendern. Der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Rechte für die Übertragung aller 63 DFB-Pokalspiele gesichert, DAZN zeigt zudem jeweils ab Mitternacht Highlights der Spiele.