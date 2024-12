Wer überwintert im DFB-Pokal? An diesem Dienstag und Mittwoch stehen die Achtelfinals auf dem Spielplan. Der VfB Stuttgart muss in Regensburg ran.

Keine Verschnaufpause für den VfB Stuttgart: Nach dem 2:2-Unentschieden in der Bundesliga bei Werder Bremen, steht bereits an diesem Dienstag, 3. Dezember, das nächste Spiel auf dem Programm. Im Achtelfinale des DFB-Pokals geht es gegen den Tabellenletzten der 2. Liga, Jahn Regensburg.

Die Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Jahn Regensburg ist eines von zwei frühen Spielen am Dienstag. Anpfiff im Jahnstadion ist bereits um 18 Uhr.

Jahn Regensburg gegen VfB Stuttgart live: Wer überträgt die Partie (TV, Stream)

Die Partien im DFB-Achtelfinale zwischen Jahn Regensburg und dem VfB Stuttgart ist auf Sky zu sehen. Parallel überträgt der Pay-TV-Sender das Spiel auch auf seinen Streaming-Angeboten (Sky Go, WOW).

Partie: Jahn Regensurg – VfB Stuttgart

Wettbewerb: DFB-Pokal, Achtelfinale

Stadion: Jahnstadion

Anpfiff: 18 Uhr

Schiedsrichter: Florian Badstübner

TV-Sender: Sky Sport 3 (Einzelspiel)/Sky Sport 1 (Konferenz)

Stream: Sky Go/Wow

VfB gegen Jahn Regensburg gegen im Free-TV? (ZDF, ARD)

Die Partie des Clubs aus Cannstatt in Regensburg ist nicht live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen – zumindest nicht in voller Länge. In der Sportschau (ARD) werden ab circa 22.45 Uhr alle Dienstags-Partien des DFB-Pokal-Achtelfinals zusammengefasst.

DFB-Pokal Achtelfinale mit VfB Stuttgart, Bayern München und Eintracht Frankfurt – die Partien im Überblick

Dienstag, 3. Dezember 2024:

18 Uhr: Arminia Bielefeld – SC Freiburg

18 Uhr: Jahn Regensburg – VfB Stuttgart

20.45 Uhr: Bayern München – Bayer 04 Leverkusen

20.45 Uhr: Werder Bremen – SV Darmstadt 98

Mittwoch, 4. Dezember 2024:

18 Uhr: 1. FC Köln – Hertha BSC

18 Uhr: VfL Wolfsburg – TSG Hoffenheim

20.45 Uhr: RB Leipzig – Eintracht Frankfurt

20.45 Uhr: Karlsruher SC – FC Augsburg

Fabian Bredlow wird das Tor der Stuttgarter gegen Regensburg hüten. Foto: dpa/Jan Woitas

DFB-Pokal: Welche Spiele laufen im Free-TV?

Am Dienstag überträgt die ARD die Partie des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München. Der Spitzenreiter der Bundesliga empfängt den amtierenden Meister Bayer Leverkusen. Die Übertragung aus der Allianz Arena beginnt um 20.15 Uhr.

Am Mittwoch ist dann das ZDF an der Reihe: Übertragen wird das Spiel von Eintracht Frankfurt. Der aktuelle Tabellen-Zweite der Bundesliga gastiert bei RB Leipzig. Übertragungsbeginn ist ebenfalls 20.15 Uhr.