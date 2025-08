DFB-Nachwuchsliga U19: Darum starten VfB und Kickers in verschiedenen Gruppen

1 Neue U-19-Trainer: Tobias Rathgeb (VfB/li.), Harun Gülcan (Kickers) Foto:

Mit neuen Cheftrainern starten die U-19-Teams von VfB und Kickers in die neue Saison der DFB-Nachwuchsliga. Zu einem Derby kommt es jedoch nicht.











Link kopiert



„Ich hätte mit meiner Mannschaft sehr gerne ein Derby gespielt.“ Das sagt Tobias Rathgeb, der neue Cheftrainer der U19 des VfB Stuttgart. Doch in der an diesem Samstag beginnenden DFB-Nachwuchsliga sind die A-Junioren der Weiß-Roten in der Gruppe D eingeteilt – und spielen in der Vorrunde gegen Eintracht Frankfurt, den 1. FC Nürnberg, Kickers Offenbach, den FC Ingolstadt, die SpVgg Greuther Fürth und den SSV Jahn Regensburg, wo der VfB an diesem Samstag (12 Uhr) in die Saison startet.