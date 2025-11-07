Angelo Stiller nicht im DFB-Kader? Das kommt für den VfB Stuttgart unerwartet. Der Mittelfeldspieler möchte sich nicht äußern. Sein Trainer ergreift das Wort.
Der Verzicht von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf Mittelfeldspieler Angelo Stiller für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele hat dessen Verein VfB Stuttgart überrascht. Stillers Bedeutung für den VfB „könnte größer nicht sein“, begründete VfB-Trainer Sebastian Hoeneß nach dem 2:0 (0:0) des DFB-Pokalsiegers in der Europa League gegen Feyenoord Rotterdam.