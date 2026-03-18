Mit zwei Testspielen gegen die Schweiz und Ghana beginnt der WM-Countdown der DFB-Auswahl. Der Bundestrainer setzt bei der Kader-Nominierung offenbar auch auf einen Münchner.
Bundestrainer Julian Nagelsmann wird am Donnerstag (14.00 Uhr) in Frankfurt am Main den Kader für die ersten Länderspiele der Fußball-Nationalmannschaft im WM Jahr bekanntgeben. Die DFB-Auswahl spielt vier Monate nach dem ermutigenden 6:0 gegen die Slowakei am 27. März in Basel gegen die Schweiz sowie drei Tage später in Stuttgart gegen Ghana.