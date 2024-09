DFB-Frauen: Kapitänin Popp tritt aus dem Nationalteam zurück

Alexandra Popp beendet offenbar ihre Karriere in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Der neue Bundestrainer Christian Wück soll bereits über den Schritt der Torjägerin informiert sein.

Kapitänin Alexandra Popp beendet offenbar ihre Karriere in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Nach Informationen der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung wird der Deutsche Fußball-Bund (DFB) den Rücktritt der 33-Jährigen in dieser Woche verkünden, der neue Bundestrainer Christian Wück soll bereits über den Schritt der Torjägerin informiert sein.

Für die Stürmerin des VfL Wolfsburg, die in 144 Länderspielen 67 Tore erzielte, wäre das 1:0 im kleinen Finale gegen Spanien bei den Olympischen Spielen in diesem Sommer damit das letzte Spiel ihrer beeindruckenden internationalen Karriere gewesen. Das DFB-Team holte beim Turnier in Frankreich Bronze.

Lesen Sie auch

Danach waren bereits Popps VfL-Kolleginnen Merle Frohms (29) und Marina Hegering (34) aus dem Nationalteam zurückgetreten. Popp wurde mit der DFB-Auswahl 2016 Olympiasiegerin und 2022 Vize-Europameisterin.

Popp, deren Vertrag in Wolfsburg am Saisonende ausläuft, hatte zuletzt immer wieder mit diversen Blessuren zu kämpfen. Zuletzt hatte sie ihre Zukunft in der DFB-Auswahl immer wieder offengelassen. Es könne „in alle Richtungen gehe“, hatte sie zuletzt dem SID gesagt. Sie brauche für ihre Entscheidung „noch ein bisschen Zeit“.