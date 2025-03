DFB-Elf trifft in München auf Portugal: ZDF zeigt Deutschlands Nations-League-Halbfinale live

1 Bundestrainer Julian Nagelsmann Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann trifft am 4. Juni in München auf Ex-Europameister Portugal. Wo die Partie zu sehen ist.











Das Halbfinale der deutschen Fußball-Nationalmannschaft beim Heimturnier der Nations League wird live im ZDF übertragen. Das Duell mit Portugal am 4. Juni beginnt um 20.45 Uhr, das ZDF sendet ab 20.15 Uhr live aus München. Dies teilte der öffentlich-rechtliche Sender am Montag mit. Ebenfalls zu sehen ist die Partie bei DAZN. Der Streamingdienst hat die Rechte an allen Begegnungen des Finalturniers in München und Stuttgart.