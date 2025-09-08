DFB-Elf siegt 3:1 gegen Nordirland: „Wenn wir alle wie Hyänen im Busch sitzen“ – Nagelsmanns Kritik an den Pfiffen

Nach dem Sieg der deutschen Nationalelf in der WM-Qualifikation gegen Nordirland hat Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht nur Verständnis für die Pfiffe der Fans geäußert.
Julian Nagelsmann war am Sonntagabend hin und her gerissen zwischen Verständnis und Unmut über die Pfiffe der Fans zur Halbzeit beim WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland: Einerseits konnte er die Reaktion der Zuschauer auf das dürftige 1:1 der deutschen Nationalmannschaft nach den ersten 45 Minuten nachvollziehen, vor allem wenige Tage nach der 0:2-Blamage gegen die Slowakei: „Man muss Verständnis zeigen für die Fans, weil sie etwas anderes erwarten. Ein Ticket kostet auch etwas und sie wollen was anderes sehen“, sagte Nagelsmann nach dem 3:1-Erfolg gegen Nordirland.