DFB-Elf in der WM-Qualifikation: Amerika, wir kommen? Amerika, wir taumeln!

Die DFB-Elf gewinnt in Luxemburg – und verliert doch viel. Der erschreckend schwache Auftritt gibt gewaltigen Anlass zur Sorge, kommentiert Sport-Autor Marco Seliger.
Es ist zwei Monate her, da blamierte sich die deutsche Nationalelf bei der 0:2-Schmach von Bratislava gegen die Slowakei. Nun, am Freitagabend, zeigte sich, dass alles immer noch schlimmer werden kann. Der irrlichternde Auftritt des DFB-Teams in der ersten Halbzeit in Luxemburg toppte die Nicht-Leistung von Bratislava im negativen Sinne noch. Taumelnd und chaotisch hinten, fahrig im Spielaufbau, schlampig im Passspiel, unkonzentriert und uninspiriert in der Offensive – die Mängelliste ließe sich noch fortsetzen.