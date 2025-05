DFB-Elf in der Nations League: Diese Profis des VfB Stuttgart sind nominiert

DFB-Elf in der Nations League

Anfang Juni steigt das Finalturnier um den Titel in der Nations League – bei der DFB-Elf sind wieder einige VfB-Profis am Ball.











Mit einigen Profis des VfB Stuttgart greift die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nach dem ersten Titel in der Nations League. Mit Torhüter Alexander Nübel, Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt, Mittelfeldmann Angelo Stiller sowie den beiden Offensivmännern Nick Woltemade (erstmalige Nominierung) und Deniz Undav sind fünf Profis des VfB im Aufgebot für das Halbfinale am 4. Juni in München gegen Portugal und für das Endspiel oder das Spiel im Platz drei vier Tage später.