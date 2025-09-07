DFB-Elf gegen Nordirland: Analyse: Darum gab es erst Pfiffe – und dann den Sieg

Die DFB-Elf tut sich beim Erfolg im WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland lange schwer, betreibt aber am Ende doch Wiedergutmachung für die blamable Niederlage gegen die Slowakei.
Es hat zwischendurch Pfiffe gegeben am Sonntagabend in Köln, der Auftritt der DFB-Elf im zweiten WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland geriet phasenweise erschreckend – am Ende aber stand ein 3:1-Sieg samt klarer Leistungssteigerung nach einer knappen Stunde: Das Team des Bundestrainers Julian Nagelsmann hat also nach der Blamage von Bratislava drei Tage zuvor einen Sieg gegen einen international allenfalls zweitklassigen Gegner gefeiert – nicht mehr, aber auch nicht weniger.