Nach mehr als sieben Jahrzehnten wechselt der DFB im nächsten Jahr den Ausrüster – aus Adidas wird Nike. Das sind die Gründe.

Diese WM wird historisch, egal, wie sie sportlich enden wird für die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Denn klar ist: Die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko wird die vorerst letzte sein, in der die DFB-Elf in Trikots, Hosen und Stutzen von Adidas auflaufen wird. Vom 1. Januar an rüstet der US-Rivale Nike sämtliche DFB-Teams aus, wofür er dem Verband in Geld und Ware bis zu 100 Millionen Euro pro Jahr bezahlt – etwa doppelt so viel bis bislang Adidas.

Nach mehr als 70 Jahren endet also eine Ära. Adidas und die Nationalmannschaft, das gehörte zusammen, die drei Streifen waren feste Bestandteile einer jeden DFB-Elf. Ob im klassischen weiß oder auch mal in grün, blau oder wie zuletzt beider Heim-EM 2024 gar in pink – die Symbiose des viermaligen Weltmeisters mit dem Sportartikelgiganten aus dem Fränkischen zeigte sich auf bunte, vielschichtige Art. Jetzt ist Schluss. Bis ins Jahr 2034 übernimmt der große US-Konkurrent Nike.

Was bei Bekanntwerden des Deals vor mehr als zwei Jahren zu einem emotionalen Aufschrei unter vielen Fußballfans bis hoch in die Spitzenpolitik führte (Grundtenor: die deutsche Nationalelf muss bitteschön den deutschen Top-Ausrüster als Trikotsponsor behalten), hatte beim DFB zutiefst nüchterne Gründe. Oder besser: den einen Grund. Denn der größte Sportfachverband der Welt brauchte das Geld von Nike.

Finanzielle Sorgen des DFB

So plagte den DFB vor ein paar Jahren noch ein strukturelles Defizit in Höhe von 20 Millionen Euro per annum; das wurde inzwischen durch Sparmaßnahmen behoben. Schwerer wogen in den vergangenen Jahren noch die weiteren finanziellen Altlasten. Nach dem langen Sommermärchen-Prozess (130 000 Euro Geldstrafe für den DFB) musste sich der Verband wieder vor Gericht wehren: Dem früheren Schatzmeister Stephan Osnabrügge wurde vorgeworfen, bei DFB-Einnahmen aus der Bandenwerbung rund 3,5 Millionen Euro an Steuern hinterzogen zu haben.

Unsere Empfehlung für Sie Nationalspieler des VfB Stuttgart Das sind die Rückennummern bei der WM Vier Profis des VfB Stuttgart stehen im DFB-Kader bei der WM – das sind die Rückennummern von Deniz Undav und Co.

Daraufhin war dem DFB für die Jahre 2014 und 2015 der Status der Gemeinnützigkeit aberkannt worden. Das führte dazu, dass der Verband Steuernachzahlungen in Höhe von 31 Millionen Euro leisten musste. Das war die Gemengelage rund um den Abschluss des Nike-Deals – die Tradition mit Adidas verlor also in der finanziellen Notlage gegen das verlockende Angebot des US-Riesen.

Nun aber hat sich die Lag etwas verändert: Denn Anfang Februar wurde Ex-Schatzmeister Osnabrügge vom Vorwurf der Steuerhinterziehung freigesprochen. Nach diesem Urteil winkt dem DFB ein Geldregen in Höhe von 31 Millionen Euro in Form einer Steuerrückzahlung.

Wie auch immer: Der Deal mit Nike ist eingetütet – weshalb die Partnerschaft des DFB mit Adidas nun nicht nur bald auf Trikots, Trainingsanzügen oder Hosen enden wird. Sondern auch bei der Kooperation bei Trainingslagern oder Aufenthalten während einiger Turniere wie der Heim-EM oder der Nations League. Denn bei Adidas, das im fränkischen Herzogenaurach beheimatet ist, diente der Home Ground in den vergangenen Jahren als eine Art Basis-Quartier für die DFB-Auswahl – und tut das nun in der aktuellen WM-Vorbereitung schon wieder, anstehender Wechsel zu Nike hin oder her.

Schon die Vorgänger von Bundestrainer Julian Nagelsmann – Hansi Flick und Joachim Löw – wussten die Vorzüge dort zu genießen, es war die Kombination aus perfekter Unterkunft und perfekten Trainingsbedingungen. Den Nationalspielern gefielen die Tage in Herzogenaurach ebenfalls immer, sie haben Trainingslagercharakter und bieten auf engem Raum die Gelegenheit, als Team zu wachsen.

Weltmeisterjubel 1990 in Rom: Lothar Matthäus (li.) und Rudi Völler im Adidas-Trikot. Foto: imago images/Sportfoto Rudel

Vom neuen Jahr an ist auch diese spezielle Verbindung Geschichte, weshalb der DFB neben seinem Campus in Frankfurt (den er zumindest bei der Männer-Nationalmannschaft auffällig selten nutzt) ein neues sportliches Hauptquartier suchen und finden musste: Er hat es in Thüringen gefunden, genauer in Blankenhain. Der Kontrakt zwischen der Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) Thüringen und dem DFB beinhaltet eine mehrjährige Kooperation – und ist datiert bis zum 31. Dezember 2031.

Künftig also werden verschiedene DFB-Auswahlteams regelmäßig in Blankenhain weilen, um sich dort auf Spiele oder Turniere vorzubereiten. Mindestens zwei Aufenthalte einer DFB-Mannschaft sind pro Jahr im Weimarer Land in einem großen Hotel-Resort samt Trainingsmöglichkeiten vorgesehen.

Die Nationalteams werden dann zwar weiter den berühmten Adler auf der Brust tragen. Aber nicht mehr die berühmten drei Streifen drumherum.