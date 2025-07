DFB-Elf bei der EM: Klara Bühl: Die Frau mit dem Alleinstellungsmerkmal

1 Hat den Durchblick bei der EM: Linksaußen Klara Bühl Foto: AFP/Sebastien Bozon

Linksaußen Klara Bühl, an der der FC Barcelona großes Interesse hatte, fordert mit der DFB-Elf im EM-Halbfinale Spanien – mit einer besonderen Qualität.











Link kopiert



Klara Bühl (24) hätte dorthin wechseln können, wo der Großteil der Stammelf des Halbfinalgegners der DFB-Elf von Erfolg zu Erfolg eilt. Der FC Barcelona klopfte dem Vernehmen nach laut an bei der Außenstürmerin des FC Bayern. Doch Bühl machte die Tür nicht auf. Sie verlängerte ihren Vertrag kürzlich bis 2027 dort, wo sie sich am wohlsten fühlt – in ihrem fußballerischen Wohnzimmer in München. Bühl trifft damit im großen EM-Halbfinale von Zürich an diesem Mittwoch gegen Weltmeister Spanien (21 Uhr/ARD) nicht auf viele potenzielle künftige Teamkolleginnen, die in den vergangenen fünf Jahren mit Barça dreimal die Champions League gewonnen haben.