1 Klare Ansagen: Bundestrainer Christian Wück bei der EM. Foto: IMAGO/ActionPictures

Christian Wück arbeitete zwölf Jahre lang im männlichen Nachwuchsbereich beim DFB. Seit August 2024 trainiert er die Fußballfrauen – und betritt auch bei der EM noch Neuland.











Am Montag war Freizeit angesagt. Sightseeing in Zürich, Zeit mit der Familie und ein Café-Besuch standen am freien Tag für die DFB-Elf auf dem Plan. Seine Spielerinnen, das betonte der Bundestrainer Christian Wück (52), dürften „den Kopf komplett ausschalten, das ist sehr wichtig aus meiner Sicht“.