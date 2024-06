DFB-Elf bei der EM 2024: Das Spiel des Lebens für Standardtrainer Mads Buttgereit

1 Teil des deutschen Trainerteams um Julian Nagelsmann (li.) und Sandro Wagner: Mads Buttgereit (re.). Foto: imago/osnapix

Der deutsch-dänische Standardcoach Mads Buttgereit trifft im Achtelfinale an diesem Samstag auf seine Heimat Dänemark – und auf sein ehemaliges Team, mit dem er 2021 das EM-Halbfinale erreichte.











Die Nationalspieler Joshua Kimmich und Thomas Müller staunten damals nicht schlecht im Spätsommer des Jahres 2021. In der Vorbereitung auf ein Länderspiel in Stuttgart übten sie auf dem Gelände der Kickers auf der Waldau Freistöße – und ein Mann platzierte eine Kamera knapp über der Grasnarbe. Er richtete das Objektiv genau auf die Schüsse von Kimmich und Müller. Diese Analyseform war neu: weil der Mann mit der Kamera neu war im Kreise der DFB-Elf. Standardtrainer Mads Buttgereit war vom neuen Bundestrainer Hansi Flick in den Stab geholt worden. Jetzt ist Flick Geschichte beim DFB, Buttgereit durfte unter dessen Nachfolger Julian Nagelsmann bleiben – und steht jetzt vor dem Fußballspiel seines Lebens.