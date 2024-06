1 Ilkay Gündogan krönt einen starken Auftritt mit dem Treffer zum 2:0.Foto: dpa/Federico Gambarini Foto:

Nicht immer völlig losgelöst, aber meist konzentriert, wach und griffig: So löste das Team von Julian Nagelsmann gegen Ungarn in Stuttgart vorzeitig das Achtelfinalticket.











Link kopiert



Am Ende schwappte die Welle durch die Stuttgarter Arena, die euphorisierten deutschen Fans sangen „Oh wie ist das schön“ und skandierten: „Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!“ Dort steigt am 14. Juli das Finale der EM, die DFB-Elf also muss, na klar, noch ein paar Schritte bis dahin gehen beim Heimturnier. Aber: das erste, so wichtige Etappenziel ist schon nach dem 2:0-Erfolg gegen Ungarn durch Tore von Jamal Musiala (22.) und Ilkay Gündogan (67.) im zweiten Gruppenspiel am Mittwochabend erreicht: Das Team von Trainer Julian Nagelsmann steht nach zwei Siegen aus zwei Partien vorzeitig im Achtelfinale – was den Kapitän Gündogan selbstredend freute.