Dezember-Ausgabe der Vogue: Heike Makatsch schwärmt von Yoga

1 Heike Makatsch gewährt in der Dezember-"Vogue" Einblicke in ihr Privatleben. Foto: imago images/APress/A-way!/Nicole Manthey

Schauspielstar Heike Makatsch ziert das Cover der deutschen "Vogue" - und verrät, wie ihr Yoga hilft, ihre Mitte zu finden und die Probleme der Welt gelassener zu sehen.











Ex-VIVA-Moderatorin Heike Makatsch (53) gehört zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen Deutschlands, war im "Tatort" zu sehen, in großen, auch internationalen Kinorollen und spielte zuletzt in der Apple-Serie "Where's Wanda?" an der Seite von Axel Stein (42). Jetzt ziert Makatsch das Cover der Dezember-Ausgabe der deutschen "Vogue". Auf dem Titelbild trägt sie einen kompletten Look von Chanel - und verrät im dazugehörigen Interview, wie sie einen gelasseneren Blick auf ihr Leben und ihr Umfeld entwickelt hat.

Yoga als "eine Art Tisch-Aufräumen" "In der Welt, in der wir leben, mit den Anforderungen, die an uns gestellt werden, kann man gar nicht früh genug anfangen, es für sich als Lebenssinn zu sehen, eine Balance zu finden", sagt Makatsch in dem Gespräch. Yoga helfe ihr dabei, "ausbalanciert" zu sein sowie "in meinen Körper und raus aus meinem Kopf zu kommen, eine Verbindung zu meinem Atem und mir selbst aufzubauen". Lesen Sie auch Die ursprünglich aus Indien stammende Körper- und Geistlehre bezeichnet sie auch als "eine Art Tisch-Aufräumen: Erst wenn er geordnet ist, kannst du wieder anfangen, kreativ zu sein". Yoga oder Meditation würden ihr auch dabei helfen, innezuhalten, Motive für ihr eigenes Handeln zu reflektieren und schließlich klügere Entscheidungen zu treffen, ohne sich von "Konsum, Ablenkungen und Konkurrenz" leiten zu lassen.