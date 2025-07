Am 11. Juli 2025 ist „Dexter: Resurrection“ (deutscher Titel: „Dexter: Wiedererwachen“) weltweit bei Paramount+ gestartet – und sorgt direkt für Aufsehen. Die Thriller-Serie bringt nicht nur den totgeglaubten Serienmörder Dexter Morgan zurück, sondern liefert auch schlagkräftige neue Figuren, einen dramatischen Handlungsortwechsel und eine hochkarätige Besetzung.

Wiederauferstehung eines Serienkillers

Eigentlich war Dexter Morgan tot – erschossen von seinem Sohn Harrison im Finale von „Dexter: New Blood“. Doch wie die neue Staffel offenbart, hat er den Kopfschuss überlebt, lag im Koma, wurde intensivmedizinisch versorgt – und kehrt nun zurück. Der moralisch zwiespältige Forensiker zieht seinem Sohn heimlich nach New York City hinterher, weil er vermutet, dass auch Harrison eine dunkle Seite entwickelt. Recht hat er: Der Sohn wird rückfällig, tötet erneut – und Dexter steht erneut vor dem moralischen Dilemma, Täter zu richten, die „es verdient haben“.

Handlung: Rückkehr der inneren Dämonen

Dexter lebt nun halb untergetaucht in New York, unterstützt von dem Taxifahrer Blessing Kamara, der ihm eine Wohnung vermietet und ahnt, dass sein Untermieter mehr ist als ein ruhiger Exilant. Während Dexter versucht, Harrison aus dem Schatten zu folgen, gerät dieser zunehmend in den Fokus der Ermittler – und in Konflikt mit seinem eigenen Gewissen. Parallel macht Detective Claudette Wallace vom NYPD Jagd auf einen neuen Serienkiller – und ist Dexter dichter auf den Fersen, als ihm lieb ist.

Der Cast: Alte Bekannte und neue Stars

Die Serie setzt sowohl auf Fanservice als auch frische Reize:

Zurück sind:

Michael C. Hall als Dexter Morgan

Jack Alcott als Harrison Morgan

James Remar als Vater-Geist Harry

David Zayas als Angel Batista

John Lithgow als Trinity-Killer

Jimmy Smits als Miguel Prado

Neu dabei:

Peter Dinklage als exzentrischer Milliardär Leon Prater

als exzentrischer Milliardär Leon Prater Uma Thurman als Sicherheitschefin Charley

als Sicherheitschefin Charley Krysten Ritter als Serienkillerin Lady Vengeance alias Sommelière Mia Lapierre

als Serienkillerin Lady Vengeance alias Sommelière Mia Lapierre Neil Patrick Harris, Eric Stonestreet, David Dastmalchian u. a. als weitere Figuren aus Praters Umfeld

Episodenguide: Staffel 1 mit 10 Folgen

Die Staffel startete mit zwei Folgen, danach gibt’s jeden Freitag eine neue Episode. Finale ist am 5. September.

Folge 1 – A Beating Heart… (dt.: „Ein pochendes Herz“) - 11. Juli

Folge 2 – Camery Shy (dt.: „Kamerascheu“) – 11. Juli

Folge 3 – Backseat Drive – 18. Juli

Folge 4 – Call Me Red – 25. Juli

Folge 5 – Murder Horny – 1. August

Folge 6 – Cats and Mouse – 8. August

Folge 7 – Course Correction – 15. August

Folge 8 – The Kill Room Where It Happens – 22. August

Folge 9 – Touched by an Ángel – 29. August

Folge 10 – And Justice for All… – 5. September

Die Serie ist als fortlaufendes Format angelegt. Eine zweite Staffel ist bereits im Gespräch.

Kritik: Totgesagte leben besser

Die Reaktionen sind durchweg positiv – und überraschen selbst Skeptiker. Rotten Tomatoes listet die Serie mit 100 %, auch Metacritic zeigt keine negativen Stimmen. Besonders gelobt werden:

Michael C. Hall für seine nuancierte Rückkehr

Peter Dinklage, der mit Charisma glänzt

Der starke Fokus auf moralische Fragen, Vater-Sohn-Dynamiken und ein entschlacktes, spannungsgeladenes Storytelling

Fazit: Thriller-Highlight 2025?

„Dexter: Resurrection“ scheint den schwierigen Spagat zwischen Nostalgie und Neuanfang zu schaffen. Es geht um Schuld, Gerechtigkeit, Sühne – und um die Frage, ob Monster sich ändern können. Wer dachte, Dexters Geschichte sei auserzählt, hat sich geirrt.