Deutschlandwettbewerb: Kommt der am besten programmierte Roboter aus Stuttgart?

1 Am Königin-Katharina-Stift finden immer wieder Roboter-Wettbewerbe statt. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Alles dreht sich um Roboter an diesem Samstag im Königin-Katharina-Stift. Beim Deutschlandwettbewerb der First-Tech-Challenge treten internationale Schülerteams gegeneinander an.











Wer sich für Roboter und Technik begeistert, sollte an diesem Samstag, 31. Januar, einen Abstecher in das Königin-Katharina-Stift machen. Dort findet in der Turnhalle der Deutschlandwettbewerb der First-Tech-Challenge statt. Schülerteams aus ganz Deutschland, Amerika, Rumänien und Slowenien treten dabei mit ihren selbst gebauten und programmierten Robotern gegeneinander an.