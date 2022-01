1 Wie gut sind die nächtlichen Schlafgegebenheiten in Stuttgart? Foto: Shutterstock/Andrei_R

Stuttgart - Kopfschmerzen, Konzentrationsprobleme und Reizbarkeit: Wer schlecht oder zu wenig schläft, sieht sich am nächsten Tag häufig mit diesen Symptomen konfrontiert. Gesundheitsexperten zufolge brauchen unser Körper und Geist Schlaf, um sich erholen und auf den nächsten Tag vorbereiten zu können. Doch wie gut schlafen die Stuttgarter?

Der Kontaktlinsen-Fachhändler Lenstore hat die zwölf größten Städte Deutschlands analysiert, um herauszufinden, welche Orte die besten und schlechtesten Umgebungen für eine erholsame Nacht bieten. Mit in die Beurteilung fließen dabei die Kriterien Lärmpegel und Lichtverschmutzung, die Luftqualität, der Klima-Index, die durchschnittliche Temperatur, die Luftfeuchtigkeit sowie die Google-Suchanfragen nach Schlaftabletten pro Monat.

Schwaben-Metropole im guten Mittelfeld

Das Ergebnis der Studie: In Frankfurt lässt es sich am besten schlafen, in Berlin am schlechtesten. Die Landeshauptstadt Baden-Württembergs findet sich im guten Mittelfeld wieder: Stuttgart landet auf Platz fünf. Die Kriterien im Überblick.

Bei der Belastung durch Verkehr oder Straßenbeleuchtung schneidet Stuttgart nur durchschnittlich ab. Mit 57,43 von 100 Punkten in der Kategorie Lärm- und Lichtverschmutzung liegt die Landeshauptstadt deutlich hinter dem Kategorie-Sieger Essen (70,83). Für einen erholsamen Schlaf sollte das künstliche Licht auf ein Minimum reduziert werden und der Geräuschpegel bei etwa 30 Dezibel liegen, so die Studie.

Beste Luftqualität in der Landeshauptstadt

Die Luftqualität ist in Stuttgart hingegen die beste im deutschen Großstädte-Vergleich. Die Schwaben-Metropole erreicht hier 55,49 und übertrumpft damit alle anderen elf Städte. Besonders schlecht sei die Luftqualität in Leipzig (15,79).

Beim Klimaindex schneidet Stuttgart mit 81,07 von 100 Punkten nicht sonderlich gut ab. Unterboten wird das nur noch von München (75,98). Der Kategorie-Sieger ist hier wiederum Essen mit 89,61 Punkten. Die gute Luftfeuchtigkeit, die in Stuttgart laut Studie bei 67 Prozent liegt, sowie die durchschnittliche Temperatur von 14 Grad Celsius sprechen hingegen für einen erholsamen Schlaf.

Bedürfnis nach Schlaftabletten

Zusätzlich untersuchte Lenstore die Google-Suchanfragen nach Schlaftabletten. Mit 480 derartigen Suchanfragen pro Monat liegt Stuttgart mit Frankfurt gleich auf. Am meisten Bedürfnis nach Schlaftabletten gebe es demnach in Berlin (1300), am wenigsten in Leipzig und Dresden (210).

Der Auswertung der Studie zufolge müssten die Frankfurter also am besten schlafen können. Zwischen Frankfurt auf Platz eins und Stuttgart auf Platz fünf liegen noch Köln, Dortmund und Hamburg. Die drei deutschen Großstädte, in denen die Bewohner den schlechtesten Schlaf finden müssten, sind Berlin, München und Essen.

Im weltweiten Vergleich: Wo lässt es sich am besten, wo am schlechtesten schlafen?

Neben den deutschen Städten analysierte die Studie zusätzlich 36 Hauptstädte weltweit, um herauszufinden, wo es sich auf der Welt am besten schläft. Das Ergebnis: Die Hauptstadt Australiens, Canberra, ist die beste Stadt für einen guten Schlaf. Trotz einer Durchschnittstemperatur von 21,65 Grad Celsius habe sie die geringste nächtliche Licht- und Lärmbelastung und die drittbeste Luftqualität des Rankings. Jerusalem hat mit 19,2 Grad Celsius die beste Temperatur zum Schlafen im weltweiten Hauptstädte-Vergleich. In Europa schneidet Wien dank niedriger Lärmbelästigung und einer der bestmöglichen Luftqualitäten am besten ab.

Die schlechtesten Schlafbedingungen weise Washington in den Vereinigten Staaten auf, gefolgt von Santiago. Polen wurde zur schlechtesten europäischen Stadt für guten Schlaf gekürt. Lärm- und Lichtverschmutzung seien außerdem ein großes Problem für London, Rom und Paris. Diese Faktoren seien häufige Ursachen für schlaflose Nächte.

