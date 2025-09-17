Deutschlandweite Umfrage: Mehrheit für Smartphone frühestens ab zwölf Jahren

Ein Smartphoneverbot an Schulen oder ein generelles Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige? Zurzeit wird über verschiedene Vorschläge diskutiert. Was eine neue Umfrage zeigt.
Eine Mehrheit der Deutschen spricht sich laut einer aktuellen Umfrage für ein Mindestalter von zwölf Jahren bei der Nutzung eines eigenen Smartphones aus. Für soziale Medien liegt das bevorzugte Mindestalter bei 14 Jahren, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Erhebung des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung hervorgeht. Ein Großteil der Befragten will zudem ein Smartphoneverbot an Grundschulen.