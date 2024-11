1 Die Polizei geht nicht von einer Ernsthaftigkeit der Drohungen aus. (Symbolbild) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Gegen mehrere Schulen in Deutschland wurden Bombendrohungen ausgesprochen. Das Vorgehen ähnelt sich.











Gegen mehrere Schulen in Deutschland gibt es Bombendrohungen. Nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) in Niedersachsen sind unter anderem Schulen in Hannover, Erfurt und Leipzig betroffen. In Stuhr bei Bremen fällt der Unterricht deswegen aus.