Deutschlandticket: Schüler sehen fatale Entscheidung

Die Preiserhöhung beim Deutschlandticket ist ein Schlag gegen die Bildung, kritisieren Schülervertreter. Vor allem einkommensschwache Familien hätten ein Problem.











Die Schülervertretungen aus elf deutschen Bundesländern sind im Protest vereint. Die Entscheidung, den Preis für das Deutschland-Ticket im nächsten Jahr von 49 Euro auf 58 Euro anzuheben, sei „fatal“, schreiben die Landesschülervertretungen in einem gemeinsamen Brief an die Verkehrsminister von Bund und Ländern. „Wer an der Schülerbeförderung spart, der spart an der Zukunft unseres Landes“, sagt Joshua Meisel, der Vorsitzende des Landesschülerbeirates in Baden-Württemberg.