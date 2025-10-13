Deutschlandticket in der Region: Bus- und Bahnfans leben in Stuttgart – und zwei Dörfern

Seit zweieinhalb Jahren gibt es das Deutschlandticket. Es wird nicht überall gleich gut angenommen – und macht Defizite im Nahverkehr sichtbar.
Das Deutschlandticket hat Bus- und Bahnfahren einfach gemacht. Ein Angebot für 59 und künftig 63 Euro, das man nicht ablehnen kann? Das sehen in der Region Stuttgart bei Weitem nicht alle so, wie eine Auswertung der erstmals öffentlich verfügbaren Verkaufszahlen im Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) zeigt. Auch sind die Unterschiede zwischen den Gemeinden teilweise gewaltig – und die Gründe dafür vielfältig.