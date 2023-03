1 Automaten helfen nicht weiter. Das Deutschlandticket gibt es nur digital. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Das Deutschlandticket bedeutet im Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) eine riesige Umstellung. Auf die Nutzer kommen eine Menge Detailfragen zu. Wir geben Antworten.









Die Grundzüge des Deutschlandtickets sind schnell skizziert: Bisherige Nahverkehrs-Abonnenten im Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) müssen nichts tun und werden automatisch umgestellt. Rechnen braucht eigentlich niemand, denn praktisch jeder stellt sich besser. Insbesondere bisherige Nutzer von einzelnen Monatstickets oder Vierertickets sollten sich den Umstieg überlegen und am besten vorbestellen, denn das Ticket gibt es nur digital und nicht am Automaten.

Neue Mitnahmeregelung

Zusätzlich bietet bietet der VVS als Ausgleich für Abstriche bei der Mitnahmeregelung von Kindern ein nur im Verbundgebiet geltendes, neues Ticket Plus an, das für 9,90 Euro monatlich unter anderem eine gegenüber dem bisherigen Abo erweiterte Mitnahme von Kindern auch schon wochentags ab 19 Uhr zusätzlich zum Wochenende ermöglicht und auch weitere Vorteile wie eine Übertragbarkeit bietet.

Doch es gibt noch Detailfragen. Hier eine kurze Übersicht.

Wenn ich das Deutschlandticket nicht mit einer Chipkarte (Polygo), sondern als Handyticket nutzen will, brauche ich dann eine App?

Es ist geplant, dass Neukunden das Deutschland-Ticket zum Verkaufsstart im Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) am 3. April direkt über die VVS-App, aber auch über die Apps SSB Move, Polygo App und den DB Navigator kaufen können. Bestandskunden sollten sich dann ihr Abo in der App anzeigen lassen können. Die Kunden werden noch rechtzeitig informiert wie genau der „Import“ des Abos in die App funktioniert. Eine extra App braucht man nicht.

Es gibt private, bundesweite Anbieter die mit eigenen Apps werben? Hat das irgendeinen Vorteil?

Der VVS empfiehlt seinen Fahrgästen das Ticket bei den regionalen Anbietern zu kaufen. Dann haben die Abonnenten einen direkten und kompetenten Ansprechpartner vor Ort.

Wie funktioniert die Umstellung bei Abos mit der Polygo-Chipkarte?

Die Kunden bekommen eine Chipkarte mit der neuen Vertragsnummer spätestens zwei Tage vor Gültigkeitsbeginn zugeschickt. Bis zum Start des Deutschlandtickets am 1. Mai muss noch die alte Karte benutzt werden.

Wie wird abgebucht?

Wer bisher eine jährliche Zahlweise hatte, wird auf monatliche Abbuchung umgestellt. Zu viel im voraus bezahlte Jahresbeträge werden zurückerstattet.

Das Deutschlandticket ist monatlich kündbar. Wie mache ich das?

Das geht wie bei den VVS-Bestandsangeboten auch online per Klick: (www.vvs.de/abo-kuendigen). Alternativ kann man auch schriftlich per E-Mail oder Brief kündigen. Die Kündigung ist bis zum 10. eines Monats zum jeweiligen Monatsende möglich.

Für 9,90 Euro im Monat bietet der VVS ein Ticket Plus an, mit dem man das Deutschlandticket auch an eine andere Person verleihen kann. Was mache ich, wenn ich ein Handyticket habe?

Das ausschließlich im Verbundgebiet geltende Ticket Plus wird nur auf einer Chipkarte (Polygo) gelten, die man dann weitergeben kann. Das ist analog zur bisherigen Regelung. Beim Handyticket ist eine Weitergabe nicht möglich.

Darf man Hunde und Fahrräder mitnehmen?

Wer ein Deutschland-Ticket hat, kann innerhalb des VVS-Gebiets einen Hund und ein Fahrrad kostenlos mitnehmen. Dazu braucht man kein Ticket Plus.