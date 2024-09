Deutschlandticket für Stuttgarter Beschäftigte: Übernimmt die Stadt den Ticketaufschlag von 9 Euro?

1 Das Deutschlandticket wird von städtischen Beschäftigten stark nachgefragt. Foto: dpa/Boris Roessler

Die Nachfrage nach dem für städtische Beschäftigte bisher kostenlosen Deutschlandticket ist hoch. Übernimmt die Stadt die Preiserhöhung, kostet sie das zusätzlich rund 1,5 Millionen Euro pro Jahr.











Das Deutschlandticket wird vom 1. Januar 2025 an nicht mehr 49, sondern 58 Euro pro Monat kosten. Was bedeutet das für die städtischen Beschäftigten? Der Gemeinderat der Landeshauptstadt hatte im Januar 2023 für diese die komplette Kostenübernahme der neuen, bundesweit gültige Fahrkarte beschlossen. Eingeführt worden war sie zum 1. Mai 2023. Zuvor war für die Monatskarten des Verkehrsverbunds Stuttgart (VVS) ein von der Zonenzahl unabhängiger Zuschuss in Höhe von 28,30 Euro überwiesen worden.