Deutschlandtag der Jungen Union: CDU-Landeschef Hagel fordert weitere Verhandlungen zum umstrittenen Rentenpaket

Wie geht es mit der Rente nach 2031 weiter? Darüber gibt es innerhalb der Union massiven Streit. Der baden-württembergische Landeschef sieht noch nicht das letzte Wort gesprochen.
Baden-Württembergs CDU-Landeschef Manuel Hagel fordert weitere Verhandlungen über das umstrittene Rentenpaket der Bundesregierung. „Es muss mit der SPD weiterverhandelt werden“, sagte der CDU-Politiker, der auch Spitzenkandidat seiner Partei für die Landtagswahl im März 2026 ist, beim Deutschlandtag der Jungen Union im südbadischen Rust.