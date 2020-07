9 Stopp bei der Reise durch Europa in Portugal: Erfrischung garantiert bei der Fahrt mit der Wasserachterbahn „Atlantica SuperSplash“. Foto: Europa-Park GmbH & Co Mack KG

Von Italien über Griechenland bis nach Island und Frankreich an nur einem Tag? All das und noch vieles mehr lässt sich im Europa-Park erleben!

In Deutschlands größtem Freizeitpark können sich die Besucher auf 95 Hektar von der Vielfalt Europas begeistern lassen. Die 15 europäischen Themenbereiche des Europa-Park faszinieren mit ihrer landestypischen Architektur, Gastronomie und Vegetation und machen einen Aufenthalt im Erlebnis-Resort zu einem unvergleichlichen Abenteuer für die ganze Familie. Zwischen Island und Portugal, Skandinavien und Österreich dürfen sich Jung und Alt auf viele Highlights freuen, denn bei den über 100 Attraktionen und Shows ist garantiert für jeden das Richtige dabei.

Mit Highspeed durch Europa

Aufregende Abenteuer versprechen die spektakulären Achterbahnen des Europa-Park. Wer an heißen Sommertagen auf der Suche nach ein wenig Erfrischung ist, der findet diese garantiert bei einer Fahrt mit den Wasserachterbahnen „Poseidon“ oder „Atlantica SuperSplash“. Eine Reise in das verführerische Frankreich der 20er Jahre erleben die Besucher im „Eurosat CanCan Coaster“. Im Themenbereich Island locken gleich zwei der insgesamt 13 Achterbahnen in Deutschlands größtem Freizeitpark, eingerahmt von schroffen Felsen und grüner Natur. Im Anschluss geht es direkt weiter nach Irland, wo zahlreiche Attraktionen wie der „Ba-a-a Express“, ein erstes Achterbahnerlebnis für die Jüngsten, nur darauf warten, entdeckt zu werden.

Von Holland bis ins ferne Asien

Die Entdeckungstour führt die Besucher in den Holländischen Themenbereich: Die Fassaden rund um den Marktplatz sind in einer einmaligen Detailverliebtheit wiederaufgebaut und verleihen dem sympathischen Dörfchen landestypischen Charme. Ab dem 28. Juli haben die Gäste dann die Möglichkeit, sich mit den „Piraten in Batavia“ an der Seite von Bartholomeus van Robbemond auf die Suche nach dem sagenumwobenen Dolch von Batavia, dem Feuertiger, zu begeben. Auf dem Kanal der beliebten Attraktion treiben die Boote durch die holländische Kolonie, vorbei an exotischen Landschaften und stets auf den Spuren von berüchtigten Freibeutern.

Wasserspaß in Rulantica

Wer seine Reise durch Europa außerdem mit einem Abstecher ins kühle Nass kombinieren will, der ist in Rulantica genau richtig. Die einzigartige Wasserwelt in direkter Nachbarschaft zum Europa-Park lockt nicht nur mit 25 tollen Wasserattraktionen, darunter 17 Rutschen, sondern ebenso mit einem großen Außenpool und einer Liegenlandschaft unter freiem Himmel. Die südbadische Sonne auf der Haut, lässt es sich hier herrlich relaxen.

Eine traumhafte Reise

Eine Übernachtung in einem der sechs parkeigenen Erlebnishotels macht jeden Aufenthalt in Deutschlands größtem Freizeitpark zum unvergesslichen Kurzurlaub. Von einer Expedition in den hohen Norden bis weit in den Süden und in das junge Amerika – in den 4-Sterne und 4 Sterne Superior Erlebnishotels tauchen die Gäste jeweils in eine ganz eigene, liebevoll thematisierte Welt ein. Nach einem atemberaubenden Tag lässt sich hier der Abend in entspannter Atmosphäre ausklingen.

Alle Infos rund um die Unterkünfte im Europa-Park gibt es hier!