Deutschlands bestes Bacio-Eis: Eis-Frau aus Weil der Stadt holt Titel – und fährt künftig eine knallrote Vespa

Antonella Leitao aus Weil der Stadt gelingt beim von Männer dominierten „Gelatissimo“-Wettbewerb ein großer Triumph. Was macht ihr preisgekröntes Bacio-Eis so unwiderstehlich?
Das Bacio d’autore, den herrlich cremigen, süßkalten Kuss von Antonella Leitao, kann man sich auf der Zunge zergehen lassen – im Café da Luana in Weil der Stadt. Die knallrote Vespa, die die Eismacherin als Preis für ihre ausgezeichnete Kreation bekommen hat, steht aber noch daheim im Winterquartier. Aber im März soll der Roller, der so typisch für Italiens Straßen ist, auch in hier unterwegs sein.